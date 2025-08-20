中評鏡頭：穿越億萬年 嘆阿爾山瑰麗奇觀

研習營團員們在博物館前合影留念（中評社 林啟瑞攝） 中評社阿爾山市8月20日電（實習記者 林啟瑞）8月18日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員啟程前往內蒙古興安盟阿爾山市，當日下午參訪了內蒙古興安盟阿爾山市阿爾山世界地質公園博物館，一窺阿爾山地質歷史和自然風貌之痕跡。



阿爾山世界地質公園博物館面積約2387平方米，館內展覽集科普、教學、娛樂於一體，有地球廳、火山王國、礦石廳、走進阿爾山廳、聖泉廳、自然廳、草原風情廳、歷史沿革廳和非物質文化遺產廳。這裡承載著遠古的滄桑和神奇的故事，五十餘座火山錐漫山林立。億萬年，它們的多次噴發，造就了阿爾山瑰麗多彩的奇觀異境，也展示著阿爾山厚重的歷史文化和獨有的地質遺跡。



從大興安嶺的林業發展到阿爾山天然溫泉的神鹿傳說；從阿爾山礦床上沉睡的寶石到蒙古族的傳統禮儀習俗，跟隨著講解員的生動解說，在團員們眼前火山熔岩凝固的瞬間仿佛觸手可及，轟鳴的噴發聲似乎仍在耳畔回蕩；在團員們腳下億萬年的地層剖面無聲訴說著地球的脈動。每一塊沉默的礦石，都蘊藏著自然的密碼；每一幅生動的畫面，都在重現森林的呼吸。團員們或凝神細聽或舉起相機捕捉地質的奇跡與文化的瑰寶，腳步雖在展廳中移動，心神卻早已飛越億萬年時光，徜徉在阿爾山這片由火與冰、力與美共同雕琢的神奇土地上。



“這些火山礦石有什麼作用？”在礦床礦石展示區，一位團員發出了這樣的疑問。對此，講解員介紹道，不管是從最簡單的修路和砂漿建築材料，還是做消防服這種特種行業服裝，玄武岩都是非常優良的材料。“甚至登月的嫦娥六號在完成月表取樣後，在月背展開的五星紅旗也正是用以玄武岩為主的復合材料以特殊工藝紡織製造”，因為月球背面高低溫反復交替，國旗對環境的耐受性要求很高。