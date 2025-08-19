2025全國“敬老月”活動將於10月開展

中評社北京8月19日電／據新華社報導，記者19日從民政部獲悉，全國老齡工作委員會近日印發通知，將於10月10日至31日開展2025年全國“敬老月”活動。此次活動主題為“弘揚孝親敬老美德 共建老年友好社會”。



據瞭解，此次活動將聚焦老年人急難愁盼問題，動員社會各方力量，廣泛開展形式多樣、內容豐富的敬老愛老助老活動。內容主要包含人口老齡化國情教育活動、走訪慰問和關愛幫扶老年人活動、老年用品和服務項目宣傳推廣活動、老年人健康促進活動、老年人精神文化生活提升活動、老年人權益保障法治護航活動等。



通知指出，要依托“探訪關愛”等基本養老服務項目，重點為獨居、空巢、留守、失能、重殘等特殊困難老年人送溫暖、解難事、辦實事；積極發揮基層老年協會作用，組織開展互助養老服務；圍繞紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，開展“情暖老兵”公益活動；開展廣電惠民服務提升行動之“金秋行動”，為老年人提供有線電視免費或低收費服務。



通知還提出，要持續深入開展“法律服務助老護老”行動，指導律師、公證行業在“敬老月”期間開展公益法律服務；持續開展打擊治理電信網絡詐騙工作，加強風險監測和預警提示，引導有關企事業單位、社會組織在“敬老月”期間開展形式多樣的老年人防騙宣傳教育，切實增強老年人識騙防騙能力；加大養老保險、醫療保障、長期護理保險宣傳力度，促進老年人對養老保障、醫療保障政策的熟悉理解等。