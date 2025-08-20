走進北疆 “京蒙研習營”一行抵達阿爾山市

馬頭琴音樂《萬馬奔騰》演奏（中評社 林啟瑞攝） 中評社阿爾山市8月20日電（實習記者 林啟瑞）8月19日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員於晚間抵達內蒙古興安盟阿爾山市並於阿爾山市並受到熱情歡迎。



內蒙古自治區興安盟委委員張仲春在晚宴上致歡迎詞表示，海峽兩岸同根同源，此刻我們跨越山海，相聚北疆，共同領略祖國山河的秀麗風光，共同感悟中華文化的博大精深，共同奏響血脈相親的同心樂章。兩岸同胞心之相系，情之相融，從來都是血脈相連的一家人，讓我們越走越近，越走越親，攜手並肩，共圓中華民族偉大復興中國夢，與山盟與水盟與興安盟。



內蒙古自治區台辦主任諾敏表示，“兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往、越走越近、越走越親”。內蒙古自治區真誠希望海外台胞通過參訪交流，體悟“北疆文化”的獨特魅力，感悟各民族交流交往交融的團結和諧，瞭解內蒙古的創新活力。加深對內蒙古的瞭解和認識，在交流中交心、在交往中增信。



北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳表示，內蒙古自治區物產豐富，風景秀美，擁有著豐富的內蒙古民族文化。在此不僅可以感受到草原之壯麗，更可以感受到多元文化融合的民族之風。在內蒙古游牧文化、草原文化和漢文化相互交融，繪制成中華民族一家親的最生動的畫卷。在研究學習交流過程當中，希望大家把自己放在中華民族大家庭當中去思考，共同構建中華民族的共有的精神家園。無論距離多遠，不管是京蒙、京台還是蒙台，全世界所有中國人之間的心是相連在一起的，希望兩岸的情感會越走越近，未來蒙台之間的合作會越走越深。



來自台灣的研習營發言嘉賓曹先生代表研習營向北京市台辦、內蒙自治區、興安盟以及阿爾山市的各位領導朋友表達最真摯的感謝。他表示，從抵達內蒙古的那一刻起，就可以感受到大高原的壯麗與人情溫暖。這次參訪學習的機會，不僅讓我們看見了自然景觀的壯麗，還讓我們獲得了民族融合和和諧社會發展的寶貴體驗，這些收穫不僅會留在在我們的記憶當中，更會化為日後推動兩岸交流以及增進彼此友誼的重要緣分。希望未來兩岸以及京蒙兩地有更多的交流與合作機會，讓兩岸一致乃海內外所有的朋友都可以因為相聚更加緊密。



晚宴期間，現場還進行了馬頭琴音樂《萬馬奔騰》、歌曲《綠色興安》等表演以及烤全羊、敬酒、敬獻哈達儀式，歡迎遠道而來的客人。



在接下來數天內，研學營還將參訪阿爾山國門口岸和阿爾山國家森林公園等地，繼續體驗北疆風光。