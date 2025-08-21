台青北疆行 感邊疆肅穆 品甘泉清香

阿爾山國門口岸（中評社 林啟瑞攝） 中評社阿爾山市8月21日電（實習記者 林啟瑞）8月19日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員於阿爾山市啟程繼續探索北疆風情，當日上午抵達阿爾山國門口岸並在隨後參訪五里泉。



國門莊嚴巍然，穿過門關，乘車稍行片刻，便抵達真正的邊界所在。一道鐵制栅欄門靜默橫亘，分隔中蒙兩國。透過栅欄，蒙古國的國門清晰可見。兩座國門之間，由努木爾根界河橋相連。橋頭兩側各屹立著一對墨綠色的塔樓，橋身之上，則鑲嵌著六十六匹栩栩如生的駿馬雕像，它們或奔或立，姿態萬千，生動詮釋著“吃苦耐勞、一往無前，不達目的絕不罷休”的蒙古馬精神。離國門不遠，努木爾根河靜靜流淌。八月的阿爾山，清風已攜微涼，河水清澈見底，秋意初顯，正悄然漫入這片遼闊土地。從亞熱帶到溫帶，從祖國大地的南到北，地跨3000多公里，來自台灣的團員們駐足於此，感受著祖國北疆的遼闊與壯美。從南到北，所有中國人的血脈相連，中華民族的文化精神歷劫不磨，生生不息。界碑無聲，靜靜見證著每一顆中華兒女心的同頻跳動。



結束阿爾山國門參訪後，研習營團員們驅車前往五里泉，五里泉因距阿爾山市北5華里處而得名，泉水出自侏羅紀火山岩的西北向與東北向斷裂的復合部位，無色無味、清澈透明、清涼爽口、沁人心脾，團員們紛紛用瓶罐接滿清泉，迫不及待地品嘗這源自地下的甘冽。歡聲笑語中，有人暢飲，有人拍照，將這自然饋贈的清涼與純淨深深印刻在心間。“這水入口有回甘，用來泡茶肯定上佳！”一位團員如此感嘆道。