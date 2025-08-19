台灣青年來魯研學活動在青島開營

兩岸青年在青島市實驗高中校園合影。（中國台灣網發） 中評社北京8月19日電／據中國台灣網報導，8月18日，“詩詞裡的山東”台灣青年研學活動（“齊魯青未了”篇）在青島市實驗高中正式啟動。來自寶島的台灣青年學子與青島學生代表50餘人歡聚一堂，共同開啟一場以詩詞為媒、探尋齊魯文化根脈的深度研學之旅。



開營日上午，兩岸青年共同參與了隆重的啟動儀式，進行了深情的詩詞誦讀，在經典詩文的韻律之美中感受共同的文化基因。隨後，大家積極參與國學講座與舞龍民俗文化體驗，在互動實踐中增進對中華優秀傳統文化的認知與熱愛。



當日下午的“月圓詩韻 兩岸同聲”詩詞大會成為開營日的亮點與高潮。大會以“以詩詞為橋，共敘中華情”為主題，精心設計了多個互動環節。



兩岸青年共同欣賞展現共同詩脈的微短片，並分別用普通話和閩南語深情朗誦余光中《鄉愁》選段，相同的詩句，不同的鄉音，傳遞著深厚的情感聯結。



設置“詩詞拼圖”“方言詩韻”“詩情畫意”三關，兩岸學子組隊協作，接力復原經典詩句，用閩南語、客家話等方言朗誦《春曉》《竹枝詞》等名篇。現場學習“唐詩閩南語吟唱調”，根據台灣日月潭、玉山等風景圖片搶答關聯詩句，用詩詞描繪共同的家園意象。



圍繞主題字“月”的飛花令，兩岸學子踴躍接續，展現了詩詞儲備的深厚與文化的共通；“兩岸合寫竹枝詞”環節，大家以“故鄉的＿＿＿＿”為題即興創作詩句，共同合成一首承載鄉愁與期盼的新詩，將現場氣氛推向高潮。



此次開營及首日研學活動，通過詩詞誦讀、民俗體驗和精彩紛呈的詩詞大會，生動搭建了兩岸青年以詩會友、以文促融的橋梁，充分展現了中華詩詞的永恆魅力和兩岸同胞的心靈契合



