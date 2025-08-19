大九學堂師生參加“未來＋”網絡營銷體驗營

中評社北京8月19日電／據中國台灣網報導，近日，第五期“未來＋”網絡營銷體驗營在紅橋區伍創數字電商學苑舉辦了結業儀式。馬英九基金會大九學堂31名師生參與了本期訪學實踐活動。本期體驗營通過“理論講授”“游學實踐”“小組項目”等內容，為台灣青年瞭解大陸電商行業發展現狀和趨勢打開窗口，為津台兩地青年交友交心搭建平台，讓台灣青年更好感受大陸經濟社會發展成就，領略天津深厚歷史文化底蘊和現代化發展活力，推動兩岸青年互學互鑒、攜手同行、融合發展。



風華正茂，綻放青春活力。體驗營聚焦直播電商、社交電商、跨境電商等新業態，設置了“抖音個人IP打造實戰指南”“2025年短視頻應該怎麼拍”等理論內容，邀請業內資深人士擔任培訓導師，助力台灣青年提升視頻拍攝、鏡頭表現、策劃推廣等各方面能力。課堂上，台灣青年認真聽講、積極互動，在一次次頭腦風暴中拓展思維邊界、迸發靈感火花。實踐中，他們深度思考、學以致用，將所學習的知識與個人需求緊密結合，感知數字經濟脈搏，捕捉平台經濟律動，更好理解與消化網絡營銷中蘊含的數據驅動、精準觸達、裂變傳播等核心邏輯，探索AI時代個人事業發展的無限可能。



餘韵悠長，激發青春回響。游學過程中，台灣青年先後參訪天津大學、天津港智慧碼頭、大沽口炮台遺址博物館、國家海洋博物館等地，親手繪制楊柳青木版年畫，品味狗不理包子、十八街麻花、耳朵眼炸糕、煎餅果子等天津特色美食，全方位、多維度瞭解天津古今交融、中西交匯的獨特城市氣質，增進了對中華民族文化傳承和歷史發展的瞭解和認同。來自世新大學的柯同學說，“乘坐海河游船，感受天津夜晚的煙火氣息； 漫步五大道、意式風情區，倣佛置身歐洲街頭；走進比亞迪新能源汽車科普館，讓我看見創新科技如何應用於汽車產業，通過實際走訪，我深刻體會到這片土地的多元與發展。”



擁抱未來，彰顯青年擔當。結業儀式暨“海河情”津台青年創新創業座談會現場，台灣青年分組展示了短視頻製作成果，用天津行記錄的點滴為活動畫上圓滿句號。津台兩地青年圍繞搶抓時代機遇、實現個人理想主題進行交流討論。台灣青年們紛紛表示，通過天津之行，更加深刻感受到中華民族堅韌不拔、自強不息的精神品質，要將此行的所見所聞所感分享給島內的親友，讓溝通打破偏見、對話化解隔閡，為兩岸關係和平發展積蓄更大力量。