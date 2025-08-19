海峽兩岸鄉村發展交流會在湖州舉行

2025海峽兩岸鄉村發展交流會暨湖台鄰里節活動開幕式（中國台灣網發） 中評社北京8月19日電／據中國台灣網報導，8月18日，“全域共富·城鄉和美”2025海峽兩岸鄉村發展交流會暨湖台鄰里節活動開幕式在湖州市安吉縣餘村舉行，來自湖台兩地基層民眾、台灣青年代表等共150餘人參加活動。



開幕式上，湖州市人民政府副市長鄭新友向出席交流會的來賓和青年朋友表示誠摯歡迎。他表示，湖州是綠水青山就是金山銀山理念誕生地，20多年來，在這一理念指引下，湖州大地發生了精彩蝶變，也收穫了寶貴經驗。今天，海峽兩岸的翹楚齊聚湖州，各位的撥冗蒞臨，必將為湖州新時代鄉村振興，碰撞出更多火花、啟迪更多智慧、提供更多借鑒，必將激勵兩岸青年把握時代機遇，積極投身兩岸鄉村建設，在廣闊天地裡追夢、築夢、圓夢。



湖州市台辦主任姜寶榮在致辭中說，今年以來，湖州堅持持續深化湖台經貿、文化、體育、宗教等領域交流合作，創新舉辦湖台青年交流月等10場兩岸交流活動。希望台胞以湖州為窗口，看見美麗中國的生動實踐與美好畫卷；以交流交往為契機，看見湖州與台灣兩地之間的鄉情、親情、友情； 希望更多台灣青年來湖州走一走、看一看、闖一闖。



台灣基層代表張女士表示，此次來湖州交流推廣台灣的民宿、茶葉、咖啡等農業和文旅產品，希望借助農業產業創新、旅遊觀光推廣等項目，加強推進湖台的各領域合作交流。



隨後，湖州市文化廣電旅遊局圍繞國有景區景點面向台灣同胞免除門票政策及旅遊線路進行推介，兩岸青年代表圍繞台青創業故事和青年入鄉發展進行交流發言。最後，全場嘉賓共同觀看了“浙江踐行綠水青山就是金山銀山理念 20周年歷程”圖片展。



據悉，本次活動於8月15日至8月20日在浙江省湖州市舉辦。活動聚焦浙江踐行“綠水青山就是金山銀山”理念20周年的發展歷程，旨在與台灣同胞共享湖州發展機遇，並分享理念指引下的寶貴經驗——“矢志不渝的堅持、改革創新的迭代、系統集成的治理、多維立體的轉化”，讓湖州大地實現了精彩蝶變。活動中，台灣嘉賓圍繞“湖台鄉村旅遊與休閑交流”“青年入鄉發展交流”“農村綠色發展交流”三大專題，通過交流座談、參訪互動、文化體驗等多種形式，直觀感受美麗中國的湖州實踐與美好畫卷。活動進一步深化了兩岸同胞的鄉親、親情與友情，為共同推進兩岸鄉村融合發展注入更多動力。