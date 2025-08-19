台灣青年嶺南行海上絲綢之路文化探尋營開幕

中評社北京8月19日電／據中國台灣網報導，2025年8月16日，第十二屆台灣青年嶺南行海上絲綢之路文化探尋營開營儀式暨2025湛江開漁啟動儀式在湛江奧林匹克體育中心舉行。廣東省海峽兩岸交流促進會副會長潘劍勇，廣東省農業農村廳總經濟師鄭志雄，湛江市委常委程鳳英、副市長吳國雄、市政協副主席楊文光，中國國民黨前秘書長李乾龍等嘉賓及兩岸青年等300多人齊聚一堂，共同開啟此次文化交流之旅。



活動在國家級非物質文化遺產“遂溪醒獅”的激昂鼓點中拉開帷幕。遂溪龍灣醒獅團帶來的《雙獅飛躍梅花樁》以高樁騰躍、雙獅戲珠等絕技，贏得全場喝彩。



湛江市委常委程鳳英在致辭中表示，湛江一直秉持“兩岸一家親”理念，致力於湛台經濟文化交流，各項對台工作取得積極成效。希望台灣青年朋友在湛期間多走走、多看看，用心感受湛江經濟社會快速發展，帶動更多台胞來湛江合作交流。湛江市委、市政府將以此次活動為契機，持續深化與台灣在經貿、科技、產業、文旅等多領域的合作交流和融合發展，一如既往地為台胞提供政策支持和優質服務，讓他們在湛江安心投資興業，共享發展紅利。



中國國民黨中評會主席、中國國民黨前秘書長、台灣新北市先嗇宮董事長李乾龍在致辭時表示，兩岸同胞血脈相連，同根同源、同文同種。嶺南行交流活動十分必要、很有意義，能讓更多台灣青年加深對大陸經濟、社會以及文化的理解，親身感受共同的中華文化精髓。



活動現場，兩岸青年聯袂獻上文化盛宴。原創歌曲《有一種溫度叫湛江》唱響城市的溫暖底色，街舞《湛江味》以活力舞步演繹“海鮮之都”的年輕氣息，舞蹈《漁家姑娘在海邊》則展現漁家文化的深情。壓軸環節中，兩岸青年合唱嶺南行主題曲《走到一起來》，將氣氛推向高潮。



據悉，台灣青年嶺南行是廣東省2014年以來精心打造的涉台交流品牌，以“走到一起來、夢想更精彩”為主題，已成功舉辦十一屆。此次海上絲綢之路文化探尋營，聯動嶺南地域海南方面共同舉辦，台灣青年嶺南行營員將赴湛江雷州陳 G居、徐聞港以及海南海口新海港、文昌商業衛星發射基地、博鰲亞洲論壇永久會址參訪交流，感受嶺南地域文化多樣性之美，感悟海上絲綢之路“開放包容、互利共贏”的理念，不斷增進台灣青年的國家和民族認同。