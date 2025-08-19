】 【打 印】 
王毅將訪問巴基斯坦
http://www.CRNTT.com   2025-08-19 16:48:06


　　中評社北京8月19日電／據新華社報導，外交部發言人19日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第六次中巴外長戰略對話。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：