王毅將訪問巴基斯坦
2025-08-19 16:48:06
中評社北京8月19日電／據新華社報導，外交部發言人19日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第六次中巴外長戰略對話。
