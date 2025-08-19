【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國移動內蒙公司黨委委員韓偉接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-08-19 16:37:22
中評社北京8月19日電／據中央紀委國家監委駐中國移動紀檢監察組、吉林省紀委監委消息：中國移動通信集團內蒙古有限公司黨委委員、副總經理韓偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國移動紀檢監察組紀律審查和吉林省鬆原市監察委員會監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國家防辦向內蒙古調撥應急救災物資
(2025-08-05 14:54:28)
日本學者走進內蒙通遼 感受當地人文發展
(2025-07-30 14:45:06)
從以天為幕到沉浸式演出 烏蘭牧騎煥新登場
(2025-07-25 14:32:46)
諶貽琴在內蒙古調研
(2025-07-24 11:08:20)
“國鈾一號”示範工程產出“第一桶鈾”
(2025-07-14 14:51:04)
中評現場：台青草原樂融融 篝火點燃兩岸情
(2025-06-29 00:10:34)
台青：兩岸交流應該多重視下一代的交流
(2025-06-28 00:24:19)
台灣青年抵內蒙古：穿越千年觸摸草原文明
(2025-06-27 18:27:45)
煤價持續下行，煤炭行業破局謀變
(2025-06-23 11:40:55)
內蒙古將推出300餘項活動迎接旅遊旺季
(2025-06-05 16:22:20)