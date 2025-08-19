】 【打 印】 
中國移動內蒙公司黨委委員韓偉接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-08-19 16:37:22


　　中評社北京8月19日電／據中央紀委國家監委駐中國移動紀檢監察組、吉林省紀委監委消息：中國移動通信集團內蒙古有限公司黨委委員、副總經理韓偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國移動紀檢監察組紀律審查和吉林省鬆原市監察委員會監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：