黔西南州人大常委會原黨組成員劉興吉被雙開

中評社北京8月19日電／據中央紀委國家監委網站、貴州省紀委監委消息：經貴州省委批准，貴州省紀委監委對黔西南州人大常委會原黨組成員、副主任劉興吉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，劉興吉喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，將本人應當支付的費用交由他人支付；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，接受可能影響公正執行公務的宴請，利用職權為親屬謀取利益、與管理服務對象共同投資房產獲利；將公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在工程項目承接、開採加工銷售砂石等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；擅權妄為，給國家利益造成重大損失。



劉興吉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予劉興吉開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；終止其中共黔西南州第八次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



