2025東莞台博會9月啓幕　規模料創新高

2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“東莞台博會”）新聞發布會現場 中評社北京8月19日電／8月19日，2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“東莞台博會”）新聞發布會在東莞市會議大廈召開，介紹籌備進展、配套活動等情況。



9月11日至14日，廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會將聯合主辦第十六屆東莞台博會。本屆展會以“強鏈融合，智創未來”為主題，將在廣東現代國際展覽中心舉辦，面積3.3萬平方米，搭建8大主題館、亞洲台商主題館、25個省（市）專館，重點呈現AI、電子信息、智能制造、生物科技等領域的台企名品。目前已有近600家企業報名參展，展位近1850個，連鎖商超、電商平台等大型采購商代表超150家，專業觀衆超2000名。



落實《東莞兩岸方案》 莞台交融親上親



兩岸一家親、莞台親上親，常來常往、越走越親。2025年以來，兩岸經貿合作逆勢上揚，人文交流走近走深，青年攜手逐夢圓夢，充分彰顯要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，萬裡河山是兩岸中國人的共同家園。



東莞台博會作為廣東推動兩岸融合發展的省級平台，是落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》）的重要舉措，是助力台胞台企融入新發展格局、實現高質量發展的重要載體。



自2010年創辦以來，東莞台博會始終肩負經貿合作、產業對接、人文紐帶、融合示範四大核心功能，經過十五年歷練，已發展成為兩岸規模最大的經貿交流活動、具有全國影響力的台資企業產品展銷平台。



據悉，2024第十五屆東莞台博會結下辦展碩果，約42.3萬人次綫上綫下參會，超6000名采購商進場采購，達成采購意向36.1億元，連續15屆累計促成合作意向408.6億元，助力建設兩岸共同市場。