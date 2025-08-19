浙江金華：從“芯片”到“二維碼”

武義縣應急安全宣傳教育體驗館內“三個來”逃生法。（圖片來源：人民網） 中評社北京8月19日電／據人民日報報導，“定員合理、技能匹配”“材料工具、放置有序”……在浙江省金華市的浙江派尼爾科技股份有限公司生產車間，安全文化的印記隨處可見。



自2024年國務院部署安全生產治本攻堅三年行動以來，金華市始終將“責任落實”作為安全治理的核心主線，貫穿於科技賦能、機制創新與全民參與的全過程，構建起層層遞進、環環相扣的責任體系。近日，記者走進金華市，從當地一系列安全生產治理的創新實踐中，得以窺見這座城市在安全治理領域的深層智慧與系統思維。



科技賦能：給安全治理裝上“智慧大腦”



在武義縣應急（安全）宣傳教育體驗館，縣應急管理局局長李浩手持一台加裝物聯網芯片的電焊機，向記者演示“焊有序”平台的操作流程：“通過這個平台，我們為每台焊機賦予‘數字身份證’，衹有持證焊工掃碼才能開機，真正實現了‘無證不開機、違規即熔斷’的監管目標。”



針對電氣焊作業流動性強、事故高發的行業痛點，武義縣自主研發出“焊之芯”物聯網芯片。這款芯片如同為傳統焊機植入“智慧大腦”，集成了實時定位、遠程控制、環境監測等8大功能。配合設備專屬二維碼，平台構建了“人機互綁”機制——焊工只需掃碼完成實名認證，並上傳經企業審批的作業票，5秒內即可完成開機驗證。更值得關注的是，一旦作業環境中出現可燃氣體濃度或溫度超標等情況，系統將立即觸發自動斷電保護，真正實現“機防”兜底。



目前，“焊有序”數字監管平台已在浙江全省落地應用，匯集了25.3萬台焊機、7.5萬家企業及20.1萬名焊工的完整數據，形成了“底數清、審批嚴、預警快”的閉環管理體系。記者瞭解到，該平台的成功經驗已推廣至河南、山東等20個省份，累計完成60餘萬台焊機改造，備案動火作業115萬次，推動監管模式從傳統“人盯人”向高效“數據跑路”轉變。



機制創新：讓安全責任“閉環”落地



“掃碼就能查隱患，比以前拿著紙質清單方便多了！”武義縣壺山街道一家餐飲店老板用手機輕輕掃過墻上的“金安碼”，屏幕上立即彈出24項詳細的自查標準，清晰明了。