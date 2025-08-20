中評編譯：激活韓美FTA打造雙邊合作平台

中評社首爾8月20日電（記者 崔銀珍編譯）韓國經濟研究院院長鄭哲(音)於8月18日在《中央日報》專欄中表示，近期達成的韓美關稅談判“雖不盡完美，但從國家長遠利益來看，戰略性退讓是不可避免的”。他指出，比起本次談判，更關鍵的是未來的後續協商。他強調，在全球通商格局劇烈重組的背景下，韓國應將韓美FTA作為戰略平台，構建涵蓋外交、產業、技術與貿易的綜合合作模式。以下為專欄全文：



韓美關稅談判的意義與課題



7月30日，在特朗普政府設定的“互征關稅談判”截止日期（8月1日）前兩天，韓美貿易談判達成協議。最終結果是：原本預告的25%關稅降為15%。作為交換，韓國承諾對美投資達3500億美元，並採購1000億美元的能源產品。汽車關稅方面，韓國與日本、歐盟（EU）保持一致，統一為15%。在半導體和醫藥領域，韓國獲得了“最惠國待遇”（MFN）。然而，鋼鐵和鋁產品仍維持50%的高關稅，相關行業的負擔依舊沉重。雖然有人批評韓美自由貿易協定（FTA）中“零關稅”原則實際上被削弱，但從在美國市場確保與競爭國的公平性來看，許多評價認為“至少避免了最壞的情況”。



直到最後一刻，韓方仍堅持將汽車關稅從15%進一步降至12.5%，並要求延續原有2.5%的零關稅條款，但最終未能獲得美方接受。儘管如此，在未來的細節協調過程中，仍有可能以韓美FTA為基礎，爭取維護國家利益。



表面是“雙邊”，實則是“單對多”



此次談判表面上是韓美之間的雙邊協商，但實質上卻呈現出“單對多”的格局。韓美雙方在談判桌上互相提出條件與讓步要求，而這一過程是在其他主要貿易夥伴的關注下進行的，實際上是一種多邊舞台。與日本、歐盟（EU）、加拿大等國家的談判條件可能會向其他國家“溢出”（spillover），反之，其他國家的協議內容也可能被應用於韓國。當然，這種格局不僅限於韓國，其他與美國進行談判的國家也面臨同樣的情況。最終，雖然在現場是以雙邊形式與美國對坐，但實際上是在與眾多隱形利益相關方共同進行談判。



在這一格局中，美國採取了“條件標準化”的戰略。即通過在某一國家達成的協議條件，復制到其他談判中，以提高談判效率並強化政治信息。此次15%的統一互征關稅率，正是在這一背景下發揮了“全球標準關稅率”的作用。

