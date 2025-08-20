溫天鵬答中評：台灣依賴美國無異於經濟自殺

北京科技大學講師、南京大學台灣研究所博士溫天鵬（中評社資料圖） 中評社香港8月20日電（記者 段曉魯）台官方8月8日證實，台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上疊加20%對等關稅。對此，北京科技大學講師、南京大學台灣研究所博士溫天鵬接受中評社採訪，他表示，台灣方面應當通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，不斷強化台灣產業韌性，夯實經濟發展基礎，增強抵禦風險能力，單邊依賴美國無異於經濟自殺，必須開拓大陸、歐洲及東南亞市場，融入RCEP等區域整合框架。



溫天鵬表示，美國對台灣地區徵收的“20%＋N”迭加關稅正將台灣地區經濟推向前所未有的困境。從半導體到傳統製造業，從高科技巨頭到中小企業，這場關稅風暴正在深刻衝擊台灣的經濟命脈。眾所周知，台灣地區經濟高度依賴對外出口，目前美國已經成為台灣地區第二大的出口市場，作為全球半導體供應鏈的關鍵節點，台灣的主要出口產品是計算機芯片及其相關電子組件。台灣同時也是金屬工具、不銹鋼板的重要出口地區，並且是全球第三大金屬扣件供應地。根據台灣2024年對美出口統計，目前20%對等關稅直接影響的是台灣的傳統製造業，包括電子業、工具機、金屬加工等產業為對美出口大宗商品的主要產業，預計受影響最大，我們已經看到台灣中南部的五金業者紛紛叫苦連天。20%的關稅將會重創台企價格優勢，對中小業者衝擊更大，恐引發市場流失。在對等關稅20%之外，還須加上該貨品原有的最惠國（地區）稅率（MFN稅率）及任何反傾銷或反補貼稅，因此實際稅率可能超過20%。根據彭博模型的估算，若新關稅政策正式實施，台灣對美出口將減少約63%，實際等於GDP會收縮約3.8%。



溫天鵬亦表示，“20%＋N”叠加關稅加上新台幣大幅升值，未來台灣可能繼續“失血”，島內相關產業將受重創，島內經濟動能極大概率面臨全面熄火的危機。而台灣地區企業還要面對來自日韓的激烈競爭，日本和韓國在此次美國掀起的“關稅戰”中都獲得了15%的優惠關稅，這意味著在同樣的產品競爭中，台灣企業要承擔額外5%的成本劣勢。對於利潤微薄的傳統製造業來說，這5%的差距足以決定下相關企業的生死存亡。高關稅將迫使台灣出口商改以第三地轉口貿易降低關稅成本，例如關稅相對較低的新加坡與馬來西亞成為替代出口據點。



“即便台積電已宣布赴美高額投資，台灣地區仍無法逃脫美國的高關稅壓榨”，溫天鵬說，未來民進黨當局出於“倚美謀獨”“親美抗中”的立場出發，很可能繼續更大規模的讓步和妥協。首先是被迫大量進口美國的農產品和工業產品，這將對台灣地區的農業和製造業造成嚴重衝擊。美國的農產品大量進口將擠壓島內農民的生存空間，工業產品的進口更是直接威脅到台灣地區製造業的市場份額。同時，民進黨當局還可能承諾對美國進行更多巨額投資，據島內傳言這個投資金額高達3000多億美元，約等於台當局四年的“總預算”12萬億元新台幣，這對於普通台灣民眾來說，將是一個沉重得難以承受的負擔。