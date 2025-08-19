美烏歐領導人會晤“三談三不談”

中評社北京8月19日電／據新華網報導，美國總統特朗普18日在白宮先後與烏克蘭總統澤連斯基和歐洲領導人舉行會晤。會晤討論了烏克蘭安全保障、領土、俄烏總統會晤三大議題，但沒有關注停火、美歐向烏克蘭派兵和烏克蘭加入北約問題。特朗普認為，沒必要談停火，可“邊打邊談”。



美烏總統會晤在白宮橢圓形辦公室內舉行。澤連斯基一改“軍裝風”，身穿黑色夾克和襯衣，致開場白時接連說“感謝”。特朗普稱讚澤連斯基當天著裝，美國副總統萬斯在開場環節沒有講話。美國媒體報導稱，此次會晤氣氛相對友好，與半年前三人在媒體前激烈爭吵對比鮮明。美國媒體還報導，歐洲領導人事前建議澤連斯基以正式著裝出席白宮會晤，並應就美方外交努力及其向烏方提供的軍事援助表示感謝。美烏總統會晤後，特朗普與澤連斯基、多名歐洲領導人舉行多方會晤。



此次領導人會晤的第一大議題是為烏克蘭提供安全保障。美烏歐領導人會晤開場白期間，“安全保障”被提及近20次。特朗普稱，這一安全保障將由歐洲國家提供，與美國進行協調。澤連斯基表示，已收到了美國關於參與、協調烏克蘭安全保障的重要信號，未來10天內將制定相關細節措施，烏方提出購買價值約900億美元的美國武器，包括飛機和防空系統。在北約秘書長呂特看來，美國對向烏克蘭提供安全保障的承諾很模糊。儘管美國願意參與安全保障本身就是“突破”，但美國如何參與仍需進一步討論。



英國《金融時報》網站18日報導，該報獲得的一份文件顯示，烏克蘭提議在歐洲國家的資助下購買1000億美元的美制武器，以期在與俄羅斯達成和平協議後獲得美國提供的安全保障。根據文件，烏克蘭還提議與美國就烏企業生產無人機達成價值500億美元的協議。



第二大議題是領土。特朗普與澤連斯基在白宮橢圓形辦公室舉行會晤時，美方展示一張地圖，圖中標記出已被俄羅斯控制的地區。澤連斯基說，他與特朗普就這張地圖進行了長時間討論。“我對地圖上的百分比提出了不同看法，因為我非常清楚實際情況。”澤連斯基表示，領土問題將由他和俄羅斯總統普京解決。



特朗普在白宮與歐洲領導人會晤時說：“考慮到目前的接觸線，我們還需要討論可能的領土交換。”特朗普前一天稱，烏克蘭“收不回”克里米亞。呂特表示，會晤沒有討論烏克蘭領土讓步的具體細節。