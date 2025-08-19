董軍會見新加坡國防部常務秘書

中評社北京8月19日電／據新華社報導，國防部長董軍19日在京會見來訪的新加坡國防部常務秘書陳慶基。



董軍說，中新建交35年來，兩國傳統友誼不斷鞏固，合作成果豐碩。中方願與新方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，保持各層級各領域常態交流，加強在區域和多邊平台協調合作，堅定支持彼此核心利益和重大關切，共同維護國際和地區和平穩定。



陳慶基說，新方堅持一個中國政策，願同中方不斷密切高層交往，拓展深化聯演聯訓、院校交流和多邊合作，推動新中兩國兩軍關係取得更大發展。