王衛星：和平、融合發展是和平統一光明大道

王衛星 中評社北京8月20日電（中評社報導組）全國台灣研究會副會長王衛星8月19日在第七屆兩岸融合發展論壇上致辭時表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，台灣同胞本就是中華民族的一分子，短暫的分隔不能阻擋兩岸融合發展、復歸統一的潮流大勢。



王衛星表示，兩岸融合發展，是習近平總書記為推進新時代兩岸關係向更深層次、更廣領域、更接民生地氣、更有利於祖國和平統一方向、更順利地實現中華民族偉大復興而提出的重大主張，是新時代黨解決台灣問題總體方略的重要組成部分。



王衛星說，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上強調，要“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”，明確了兩岸融合發展是推進統一的實踐路徑。中共中央、國務院在2023年發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》等一系列配套政策措施，進一步推動融合發展主張在實踐層面得到落實。



王衛星談到，經過多年努力，兩岸經濟產業深度融合，從“單向互補”發展到“雙向共贏”、從台商到台商連接，發展到兩岸四地企業相互整合；兩岸民眾社會廣泛連接，從旅遊探親訪友、台商台幹台胞居留，發展到遍及台灣各階層領域民眾，到大陸就學、就業，和大陸社會制度保障銜接；兩岸文化認同得到深化，逐步從“同文同種”“情感共振”，發展到同聲同氣、“復興共識”。“可以說，融合發展已經成為兩岸關係發展的‘必然’特徵和‘應然’之路，成為大勢所趨的民心所向。”



王衛星指出，回望中華民族五千年文明發展史，恰好是一部融合發展史。中華民族的龍圖騰，就與一般的圖騰不同，它不是單一的動物，而是多種動物元素“和諧共存、融合互補”的集合體，充分體現了中華民族的包容性共生性，這是中華文化最深的根，也是中華文明綿延數千年而不絕的民族之魂。