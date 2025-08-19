堅持“一體兩翼”　推動賽事經濟發展

中評社北京8月19日電／據人民日報報導，19日，國新辦就“十四五”時期體育強國建設成就舉行新聞發布會。國家體育總局體育經濟司司長楊雪鶇在會上表示，“十四五”以來，體育總局堅持以賽事體系建設為核心，“賽事＋”“＋賽事”深度融合的“一體兩翼”發展思路，著力推動賽事經濟發展。



楊雪鶇介紹說，今年上半年，河北、浙江、福建等7地一共監測了511場重點賽事活動，帶動體育及相關消費超160億元，場均帶動超3000萬元，在擴大內需方面發揮了重要作用。



楊雪鶇表示，體育總局貫通競技體育和群眾體育，不斷豐富大型體育賽事、職業賽事、群眾賽事活動供給，構建更加完善的體育賽事體系。大型綜合性賽事輻射性、帶動性強，冬奧會、亞運會、世運會相繼舉辦。以杭州亞運會為例，在杭州亞運會舉辦期間，帶動周邊地區消費最高增長達到了40%以上。



“職業賽事市場價格逐步提升，CBA、WTT、F1等熱門賽事門票銷售火爆。”楊雪鶇繼續表示，去年中國網球公開賽門票收入超8000萬元，CBA的2024－25賽季季後賽場均視頻播放量超1500萬。此外，群眾賽事活動不斷拓展創新，“村超”“浙BA”等一批群眾身邊的賽事活動火爆出圈，“蘇超”單場上座超6萬人，帶動江蘇全域多場景消費380億元，有力地促進了消費。



楊雪鶇指出，體育總局發揮體育賽事引流和帶動作用，做強“賽事＋”，推動賽事與文化、商務、旅遊等領域融合，文體商旅已經成為帶動消費、擴大內需的“黃金組合”。體育文創產品備受青睞，賽會的吉祥物、體育徽章及運動明星球衣圈粉無數，擴大了體育文化的價值。“樂享精彩賽事 尋味中華美食”，讓賽事變得有滋有味。“跟著賽事去旅行”深入人心，“一人參賽全家旅遊，一場賽事多日消費”成為新風尚。



“做深‘＋賽事’促進賽事深度融入相關場景、業態，為多產業協同發展賦能。”楊雪鶇還指出，“體育賽事進景區、進街區、進商圈”如火如荼，國際田聯街頭挑戰賽為天津津灣廣場商圈帶來了5.8萬人次的日客流量。街舞、小輪車、滑板等潮流賽事活動為2024年服貿會聚人氣、添活力，賦能了展會經濟。



楊雪鶇明確，體育總局下一步將研製推動賽事經濟的政策文件，進一步豐富賽事供給、提升賽事品牌影響力、強化賽事與產業的協調聯動，推動賽事成為激活消費、拉動經濟和提升形象的“強引擎”。