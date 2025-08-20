港澳台青年沉浸式體驗非遺“羊毛氈製作”

研習營團員們在瞭解古法制香製品（中評社 林啟瑞攝） 中評社烏蘭浩特8月20日電（實習記者 林啓瑞）8月17日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員乘機抵達到達內蒙古興安盟烏蘭浩特市，當日上午參訪興安領創·非遺展示體驗中心，感受中華民族共同體的民族融合建設成果。



興安領創·展示體驗中心是內蒙古興安盟重點打造的集非遺展示、休閑娛樂、旅遊參觀於一體的文旅商業融合新地標。其共分三層，從第一層到第三層分別以“興安劇場”、“興安興邦”和“大觀興安”為主題，以中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展展示全盟優秀的非遺、文創展品和特色手工藝品。



在展示體驗中心內部，科技與文化的結合讓人耳目一新，二樓進門大廳的導覽中心大屏幕上，循環播放著內蒙古興安盟概況、非遺傳承和興安文旅的影視資料片，吸引剛到來的團員們駐足觀看。在整個體驗中心內，從高度還原歷史場景，刻畫興安盟革命歷程的“永不消逝的紅色電波”專區，到極具民族特色，雅致又不失草原風情的蒙綉工藝展示；從興安相傳，古雅芳香的非遺制香展品，到悲愴而悠揚的馬頭琴演奏，團員們近距離觀賞全盟精選的非遺技藝、文創精品和特色手工藝品等展示，體悟匠人精神與在地文化傳承，見證內蒙古非遺文化的豐碩成果，開啓深度感知中華優秀傳統文化魅力與現代創新的窗口。



在參觀的最後，團員們共同參與了非遺“羊毛氈製作”的體驗，為自己親手縫制一只凝結草原回憶的羊毛駱駝。一針一綫，將蓬鬆的羊毛細細壓實、塑形，團員們指尖感受著來自內蒙古的溫度與堅韌。這項古老技藝此刻在他們手中煥發出新的生機。一只只憨態可掬的羊毛駱駝不僅是凝結著團員們對壯美草原的珍貴回憶，更是跨越海峽、心手相連的文化信物。一位台灣青年表示：“第一次體驗羊毛氈製作，感覺頗有種‘張飛穿針眼大眼瞪小眼’的感覺，沒有一點針綫活基礎很難縫制，但還是很開心能有這麼獨特的體驗，並留下這份難忘的內蒙古非遺記憶。”