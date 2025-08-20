唐永紅語中評：台沒有與美國議價的籌碼

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社資料圖） 中評社香港8月20日電（記者 盧哲）美國對台徵收“20%+N”疊加關稅，引發台灣產業強烈震盪。廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅近日接受中評社記者專訪時表示，台灣在經濟上和政治上都沒有可以與美國議價的籌碼，台灣對美國的戰略價值並不高。而兩岸政治上的矛盾沒有解決、互信沒有建立，就不可能有真正緊密的經濟合作，兩岸經濟一體化無法推展，台灣就可能一直處於現時困境當中。



唐永紅表示，叠加關稅的結果出乎島內大多數人的意料，同時這個結果也比與台灣有競爭的其他經濟體（例如日韓）都要高。這就導致被徵稅的產業、尤其是傳統產業，會面臨在美國市場上價格競爭力的巨幅下降。“例如對於島內一些傳統產業來說，他們是沒有那麼高的利潤率來消化掉這麼高的關稅的，相關產業無疑面臨著巨大的壓力。”



唐永紅說，台灣島內市場有限、需求有限，產業主要面向出口，美國是台灣較大的一個出口目的地。現時若台灣多種向美國的出口產品都面臨高關稅的壓力，必然會顯著衝擊相關產業、特別是傳統產業在美國市場上的價格競爭力，“進而導致企業可能沒有利潤，產品可能就基本不太可能賣過去。”



唐永紅認為，美國市場出不去，但同時，要找到替代市場也不是那麼容易。“那麼企業可能就被迫減產甚至停工，很可能要關門，那麼其中的就業群體就面臨著失業的高風險。這些都是能預想的情形。所以島內這些傳統產業很憂慮。”唐永紅說，傳統產業包含的勞動力、人力資源多，就業的人口比例大，這樣就影響很多人的就業、收入甚至飯碗。因此引起島內社會對叠加關稅的反應、反彈比較大。