港澳台青京蒙行 感受悠揚琴聲與草原的碰撞

研習營團員正在體驗馬頭琴（中評社 林啟瑞攝） 中評社烏蘭浩特8月20日電（實習記者 林啟瑞）8月17日，30餘位港澳台同胞乘機抵達內蒙古興安盟烏蘭浩特市，當日上午參訪興安領創·非遺展示體驗中心，感受中華民族共同體的民族融合建設成果。期間，興安盟馬頭琴非遺傳承人介紹了馬頭琴的歷史來源、樂器特色和演奏方法。



據瞭解，在歷史來源方面，在兩岸都同樣常見的二胡、中胡和革胡都由胡琴演變而來，而馬頭琴也與它們同宗同源。《元史》有記載：“胡琴制如火不思，卷頸，龍首二弦，用弓捩之，弓之弦為馬尾”。在樂器特色方面，馬頭琴的每根琴弦都以數百跟長馬尾合成，兩端用細絲弦結住，上端纏於弦軸，下端系於琴底的尾柱上，兩端拴以馬尾為弓毛，因此，馬頭琴的兩根琴弦不應被成為“兩根弦”，而是“兩股弦”。在演奏方法方面，馬頭琴的琴弓不是夾在兩股弦的中間，而是在外面擦弦拉奏，用馬尾弓摩擦馬尾弦，發出的聲音甘美、渾厚、悠揚、動聽，這在中外拉弦樂器中都是極為獨特的。



在現場，馬頭琴非遺傳承人還拉奏了極具草原風情的民族樂曲《呼倫貝爾大草原》，傳承人指尖揉壓的顫音和勾勒出的天地蒼茫意境，吸引眾多港澳台同胞駐足傾聽。曲罷，許多港澳台同胞在傳承人的指導下體驗馬頭琴演奏，體驗這份獨屬草原的技藝。



一名台灣青年說道：“我會拉二胡，在非遺中心第一次看見馬頭琴的時候，我以為它和二胡很像，所以想讓工作人員從展示櫃裡拿出來看看，但是經過講解以後我發現這兩個樂器有很大不一樣，我特別感興趣的是馬頭琴的音色，以後有機會希望自己也能擁有一把自己的馬頭琴。”