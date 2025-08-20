萬忠墓裡埋忠骨　悼念旅順大屠殺殉難同胞

萬忠墓（中評社 陳思遠攝） 中評社大連8月20日電（記者 陳思遠）雨後的大連旅順口區，空氣中彌漫著潮濕的悶熱，道路兩旁的梧桐樹鬱鬱青青，卻掩不住這片土地上沉重的歷史記憶。在遼寧省大連市旅順口區白玉山東麓的萬忠墓紀念館前，“一座駭人聽聞的城，一座屍積如山的城，一座鮮血凝固的城，一座殊死抗爭的城”四排大字赫然矗立，字字泣血，昭示著1894 年中日甲午戰爭期間，日本帝國主義對中國人民犯下的不可饒恕的血腥罪行。



8月19日上午，兩岸記者及自媒體人來到這片承載著民族傷痛的土地，共同悼念在旅順大屠殺中殉難的同胞。拾級而上，走道兩旁的鬆柏枝繁葉茂，陵園內草木葳蕤，肅穆的氛圍讓人心頭愈發壓抑。



紀念館講解員介紹，1894年甲午中日戰爭爆發後，日本陸軍第一軍悍然進攻遼東半島。同年11月21日，日軍攻占旅順，隨即對城內手無寸鐵的平民和士兵展開了持續4天3夜的血腥大屠殺。這場暴行中，近兩萬中國同胞慘遭殺害，僅有約36人因被日軍強令掩埋屍體而僥幸存活，整座旅順城淪為人間煉獄。



在展館內，幼兒的頭骨殘片、粘連著人骨的焦炭、焚燒屍體做支架用的鐵管，這些實物無聲地訴說著那段慘痛歷史，清晰而有力地證實了日軍製造旅順大屠殺的滔天罪行。



“看完之後心情無比壓抑。”台灣媒體人張先鵬難掩沉重，他表示，此前更多人熟知南京大屠殺，對旅順大屠殺的瞭解並不深入，親眼目睹這些歷史證物後，內心受到極大震撼。“日本人殘害中國同胞的行為實在令人發指，這段歷史不該被遺忘。”



陵園中央，偌大的圓形墳堆靜靜矗立，白玉石碑莊嚴肅穆地立於其前，無聲地守護著長眠於此的數萬冤魂。一間草堂前懸掛的“永矢不忘”牌匾，在歲月的衝刷下愈發厚重，時刻提醒著每一位到訪者：銘記歷史不是為了延續仇恨，而是要以史為鑒、毋忘國恥，在奮發圖強中守護來之不易的和平，讓民族的傷痛永遠成為前行的警示。

