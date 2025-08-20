走進旅順日俄監獄舊址　百年史證警醒國人

監獄內部長長的走廊（中評社 陳思遠攝） 中評社大連8月20日電（記者 陳思遠）在大連旅順口區，與萬忠墓相隔不遠的日俄監獄舊址，是另一處鐫刻著近代中國屈辱史的印記。這座由沙俄始建於1902年、後經日本擴建的監獄，曾是近代東亞地區規模最大、保存最完整的殖民監獄遺址，見證了俄、日兩國對旅順口的先後侵占與殖民統治。



8月19日上午，兩岸記者及媒體人來到旅順日俄監獄舊址博物館參訪。踏入監獄圍牆內，2.6萬平方米的區域裡，275間牢房整齊排列，這裡最多可同時關押2000多人。冰冷的磚石結構間，陰森壓抑的氣息撲面而來，牢房內空間狹窄、設施簡陋，悶熱的空氣仿佛將百年前的苦難與絕望一並封存。



1894年7月，日本挑起甲午戰爭，戰後強迫清政府簽訂《中日馬關條約》並占領遼東半島。後在俄、德、法三國干涉下，日本獲清政府追加的三千萬兩白銀後歸還遼東。1897年12月，俄國以“還遼有功”為由強占旅順口，1898年3月又迫使清政府簽訂《旅大租地條約》，開始對旅順長達7年的殖民統治。為維護殖民統治、鎮壓中國人民反抗，俄關東州總督阿列克謝耶夫於1902年經沙皇尼古拉二世批准，在旅順元寶坊修建了這所監獄。



歷史上，這裡囚禁過無數奮起反抗殖民壓迫的中國民眾、朝鮮愛國志士以及國際進步人士。他們在獄中遭受了種種酷刑折磨，許多人最終殞命於絞刑架下。據史料記載，僅1942年至1945年這三年間，就有近千名抗日志士在此被秘密處決，他們的遺骸多被隨意掩埋或投入海中。



如今，展區內陳列的鐐銬、刑具、囚犯衣物等實物，結合幸存者的口述史料與歷史照片，全方位、多角度地真實還原了殖民統治者的野蠻暴行。緩步走過陰森的牢房長廊，指尖觸及冰冷的牆壁，那段被侵略、被壓迫的苦難歷史便愈發清晰可感，讓人更加珍惜當下來之不易的和平。

