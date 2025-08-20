聽台胞抗戰故事　兩岸抗戰史不能忘

張正光，抗戰台胞蘇菁之子（中評社 陳思遠攝） 中評社大連8月20日電（記者 陳思遠）“在民族危亡之際，青年學生參加愛國運動很常見，但是真正邁出腳，走近解放區的人很少，因為這裡面有著生死考量。”抗戰台胞之子張正光眼含熱淚，講述著母親蘇菁1940年投身抗日根據地的熱血歷程。



8月19日下午，兩岸記者及自媒體人在大連走訪抗戰台胞蘇菁的後人，共同聆聽這段跨越海峽的抗戰故事。



1921年，蘇菁生於天津一個醫生家庭，父親蘇維石是台灣新竹人，更是一位深懷家國情懷的知識分子。1920年，蘇維石登報聲明恢復中國籍，以醫者仁心服務百姓，這樣的家庭氛圍深深孕育了蘇菁的愛國熱忱。



20世紀30年代的中國，內憂外患交織。蘇菁目睹國民黨“攘外安內”政策的弊端，逐漸認清衹有中國共產黨才是救國救民的核心力量。1937年“七七事變”爆發後，尚是中學生的她積極投身“中華民族解放先鋒隊”領導的抗日活動，參與罷課、編排活報劇、上街散發傳單，後在地下黨員的引導下接受革命啟蒙教育。



天津淪陷後，蘇菁轉入教會學校，卻因不滿日方推行的奴化教育，與同學發起讀書會，研讀《大眾哲學》《西行漫記》等進步書籍，還創辦刊物《婦吼》抒發抗日救亡的熱忱，曾幫助同學反抗包辦婚姻、追求自由。



“我母親當時18歲，阿姨16歲。”張正光回憶，為奔赴抗日根據地，母親蘇菁與阿姨蘇群自1939年暑假起兩次嘗試離開天津，終於在1940年7月成功抵達平西抗日根據地。此後，蘇菁在黨校學習，後在平西根據地公安局、淶水縣政府任職，參與配合百團大戰、反“掃蕩”等重要鬥爭，親身見證了晉察冀軍民在聶榮臻等將領指揮下，以頑強鬥志抗擊日寇。



從衣食無憂的城市學生到堅毅的革命戰士，蘇菁在戰火中淬煉成長，為民族解放事業奉獻青春。“黨和人民沒有忘記母親的貢獻，在抗戰勝利60周年、70周年時，都為她頒發了紀念章。”張正光從布袋中取出母親的紀念章，向在場記者一一介紹。

