台青北疆行 執筆樹皮畫 共襄文化情

研習營團員們正在製作樹皮畫（中評社 林啟瑞攝） 中評社阿爾山市8月21日電（實習記者 林啟瑞）8月19日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員於阿爾山市啟程繼續探索北疆風情，當日結束阿爾山國門口岸、五里泉和阿爾山市白狼鹿園參訪後，於白狼鎮體驗白樺樹手工藝製作，在非遺傳承人的指導下親手製作樹皮畫，在方寸之間的白樺樹皮上妙筆生花。



阿爾山地區的白狼林俗樹皮畫其歷史可追溯至中國古代游牧民族。在過去，這種藝術多用於裝飾帳篷、器皿等日常生活器物，也常見於宗教祭祀場合，承載著民族信仰與文化記憶。隨著時代變遷，該藝術逐步演進，形成了自身獨特的風格體系。



民間素有“白樺不扒皮，三年爛成泥”的說法。白狼林俗樹皮畫以風倒木、過火木或朽爛的白樺木為原料，剝取樹皮後，通過削、刮、燒、烙等多種手工技法，加工出豐富多變的肌理與圖案。作品主題多聚焦於動物、人物及自然風景，造型生動，形象鮮明，整體風格質朴豪放，淋漓盡致地體現出游牧文化中自由奔放的生命氣質。



團員們仔細挑選紋理獨特的白樺樹皮，在傳承人耐心的示範下，執起烙筆細心勾勒，運刀裁形。隨著粗獷的白狼輪廓、層叠的林海景，幽默詼諧的漫畫形象在指尖逐漸成形。



從羊毛氈到樹皮畫，從草原到林海，在內蒙古的遼闊大地上，團員們又一次完成了一場跨越山河的文化指尖之旅，將北疆森林的記憶烙印於每一筆，每一畫。

