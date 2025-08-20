美專家：援台要考慮增加台海戰爭可能性

史文指出，對台援助要考慮會否增加台海戰爭可能性 中評資料相 中評社華盛頓8月20日電（記者 余東暉）美國知名亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）指出，美國決策者認真評估支持台灣的形式和性質是至關重要的。他們必須摒棄任何“對華強硬”措施都能增強威懾力的簡單錯誤觀念。每一項援台具體提案都應仔細審查，以確定其是否增加或減少台海戰爭的可能性。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文日前在昆西官網發表政策建議書，題為：對台援助：不止“是”或“否”的問題。他表示，美方不僅要關注軍事援助，還要關注維護北京和華盛頓在70年代末建交時達成的基本政治諒解。它包含兩個要素：中國將尋求和平、非脅迫地解決台灣問題；美國不會將台灣視為主權獨立國家或正式的軍事盟友，這是長期以來“一個中國政策”的核心原則。



史文強調，任何違反這一諒解的對台支持或與台灣互動形式，都將損害美台雙方的利益，破壞台海穩定，從而增加而非減少戰爭的可能性。如果華盛頓正式或非正式地接受台北獨立，北京很可能會放棄其和平統一的承諾，並增加對軍事力量的依賴。這很可能導致戰爭。有害措施的例子包括：暗示台灣是一個主權獨立國家的行動；向台灣部署美軍；將台灣視為或定性為對美國在亞洲防務態勢至關重要的戰略要地，並因此將其與中國區分開來的法案；以及以打擊中國為唯一目的之立法。