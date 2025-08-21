石之瑜：求處28年半無關法理，而是心理

柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電（作者 石之瑜）幾位小人物遭“國安法”判刑5年，“國安法”是何等重法，即使小題大做，理當是大事。無論多大，似乎也比柯文哲遭求刑28年難以相提並論，而柯文哲到底有什麼罪證，至今不清楚。實在應該好好分析這28年從何而來，背後有多深的梗。



檢察官求刑柯文哲28年半，這個數字驚人，反映了決策的強大意志。但習於聽命的檢察官，性如鼠羊，絕不會有這麼大的意志，這只能是更高、最高意志的灌輸。



28是怎麼得出來的數字？其實是簡單算術。柯父過世時享年94。柯P今年66多，加上28多，也是94。沒錯，這是一個超級玩笑，令尊94過世時你坐階下，等你過世時還是坐階下。父子同年歿，歿後可放風。



在這玩笑的精神深處悸動的，是一股宰制的需要，一股玩弄、壓制、剝奪限定對象的需要。就像以國領導階層屠戮原住民，當動物對待。宰制者主要想剋服的，是宰制者自己內心的恐懼，他們必須靠著不斷宰制，來確認自己仍然大權在握，不會受人宰制。



誰會有這種源源不絕的受人宰制的內生恐懼呢？就是那些曾經歷嚴重剝奪的人，尤其是自幼如此的話，最需要透過對他人的宰制來彌補或轉移內生的恐懼。在個人，像是家暴、遺棄或霸凌的經驗。在群體，如戰敗、遭受奴役或殖民的歷史。



不過，有強烈剝奪感的群體自己很脆弱，往往要想像強大的力量在支持自己，包括神、神話、傳說、基因等等。在現實世界裡，為了坐實這樣的神力，就傾向絕對依賴一個大霸主，或用讖緯迷惑群眾。只要能透過幫助霸主宰制霸主的敵人，就既能展現自己威武，又不虞有反彈。全世界的殖民地都有這種靠殘忍無度來偽裝強大的協作階層。

