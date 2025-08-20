第七屆兩岸融合發展論壇在福建南平開幕

鄭建閩致辭（圖片由主辦方提供） 中評社北京8月20日電／8月19日，由中華全國台灣同胞聯誼會主辦，福建省台灣同胞聯誼會承辦的第七屆兩岸融合發展論壇在福建省南平市開幕。兩岸學者嘉賓近90人參加論壇，圍繞“新形勢下推動兩岸融合發展走深走實”進行研討。



開幕式上，中華全國台灣同胞聯誼會會長鄭建閩、福建省人民政府副省長江爾雄、台灣新黨副主席林易陞、全國台灣研究會副會長王衛星、海峽兩岸關係協會副會長馬曉光、南平市委書記袁超洪先生致辭。全國台聯副會長王慧主持開幕式。



鄭建閩在開幕式致辭中表示，習近平總書記強調，“兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢”。兩岸同胞都是一家人，都是中國人，應該越走越親、交心交融、共同發展。迄今，兩岸融合發展論壇累計舉辦六屆，已成為通過學術交流推動兩岸經濟、文化、社會各領域融合發展，助力建設兩岸融合發展示範區的重要平台。面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆論壇再次舉辦，充分表明兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同心願沒有變，兩岸同胞共享民族復興偉大榮光的堅定信心沒有變。希望兩岸學者加強交流互鑒，進一步凝聚兩岸同胞的智慧和力量，推進兩岸融合發展走深走實。



福建省副省長、福建省台聯會長江爾雄致辭時表示，習近平總書記始終高度重視兩岸交流和閩台融合發展。黨的十八大以來，總書記多次回福建考察指導，多次作出重要指示批示。福建省始終牢記囑托，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，深入扎實推進兩岸民間交流，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企“登陸”的第一家園。2023年以來，兩岸融合發展論壇已成為展示福建先行先試成果，推動兩岸產業協同和政策創新的重要平台，為福建推進兩岸融合發展帶來新思路、新視野、新動力。



台灣新黨副主席林易陞致辭時說，兩岸經濟互補性強，產業鏈供應鏈深度融合，唯有攜手合作才能提升整體競爭力，有效應對外部挑戰。同時，融合發展更是構築兩岸和平的堅實根基，通過政策對接、社會交融與民心相通，能夠有效化解矛盾、維護台海安寧。近年來，大陸持續釋放善意，為深化融合注入了強勁動力，也為台胞台企開拓了廣闊空間。新黨作為一個自始至終敢於公開呼籲兩岸統一的政黨，始終堅持一個中國原則，堅定走和平統一的正確道路。