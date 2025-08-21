中評鏡頭：寶古圖沙漠越野滑沙　台青樂不停

台青體驗滑沙（中評社 邱姿爽攝） 中評社8月21日電（實習記者 邱姿爽）8月19日，“壯美邊疆 青春同行”2025台青京蒙行參訪團來到了內蒙古的寶古圖沙漠，在無垠沙海間開啟了一場集刺激與美景於一體的奇妙之旅。金黃的沙丘連綿起伏，如海浪般鋪向天際，陽光灑在沙粒上折射出耀眼的光芒，偶有幾處綠洲點綴其間，更顯大漠的蒼茫與生機。遠處，幾峰駱駝悠閑地踱步，駝鈴輕響隨風傳來，為這片壯闊的沙漠增添了幾分古朴韵味。



在這片獨特的景致中，越野車衝沙項目率先點燃台青們的熱情。車輛在沙丘間穿梭，時而俯衝谷底，時而攀越沙峰，劇烈的顛簸讓來自台灣的女高中生連連尖叫，興奮之情溢於言表。一趟下來，大家都意猶未盡，更有台青向司機師傅喊道：“師傅再來點挑戰性的！”歡聲笑語在沙丘間回蕩。



滑沙區域同樣熱鬧非凡。一名16歲的台灣男生對滑沙“情有獨鐘”，從沙頂疾馳而下時的風鳴與失重感讓他樂此不疲，接連玩了近十次，即便攀爬沙丘時氣喘籲籲，也絲毫擋不住他的熱情。還有些台青起初略帶膽怯，在同伴鼓勵下勇敢滑下後，竪起大拇指點贊。現場更不乏趣味互動，台青們模仿網絡熱梗朝高處的夥伴大喊“你下來呀”，輕鬆的氛圍讓彼此的距離愈發親近。



此次寶古圖沙漠之行，台青們不僅在越野與滑沙中釋放活力，更沉醉於大漠的獨特風光。駱駝的悠閑、孤船的奇趣，與青春的歡笑交織在一起，成為兩岸青年共同的美好記憶，也讓這份跨越海峽的情誼在沙海中愈發深厚。