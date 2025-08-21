台青答中評：寶古圖沙漠人與自然和諧發展

台灣青年劉同學在寶古圖沙漠（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月21日電（實習記者 邱姿爽）8月19日，“壯美邊疆 青春同行”2025台青京蒙行參訪團來到了寶古圖沙漠，台青劉同學向中評社記者分享了自己的所見所感，並表示寶古圖沙漠不僅擁有大好風光與有趣刺激的娛樂項目，遠處的風力發電設施與綠洲，更繪就了人與自然和諧發展的美好畫卷。



作為第一次來到內蒙古的台青，這裡的一切都讓他感到新鮮。當劉同學身處沙地中央高處時，目光所及的風力發電設施與綠洲交織成的畫面，讓他深切感受到國家對沙漠、荒漠地帶資源的充分利用，以及人與自然和諧發展的狀態，這一幕深深觸動了他。



談及旅途中最有趣的項目，劉同學毫不猶豫地提到了“滑沙”：“這項活動很刺激，還可以放鬆自己學習後緊張的心理狀態。”而乘坐越野車的經歷同樣讓他印象深刻，“坐越野車就像坐過山車，沙漠內跌宕起伏，再加上越野車的彈簧，整個人像飛起來一樣，特別刺激。”



劉同學坦言，自己以前學習地理時，對內蒙古的認知大多都來源於書本上的描述。而這次親身體驗後，劉同學表示，當自己握住沙漠中的沙礫時，感覺非常綿密，和在海灘摸到的沙子不太一樣，這種觸感上的差異是書本無法傳遞的。



當被問及是否會向台灣的朋友們推薦內蒙古時，劉同學給出了肯定的答案。“內蒙古的每個地方、景點、古跡和自然景觀都非常值得推薦。”劉同學表示，自己以前去其他地方旅遊時，就會把照片分享給台灣的親人，尤其是那些沒有來過大陸的親人。“一方面是可以讓他們開闊眼界，另一方面也可以幫助他們破除信息壁壘。”



劉同學的內蒙古之旅，不僅是一次個人的探索與體驗，更折射出兩岸同胞通過實地交流增進瞭解、消除隔閡的重要性。相信隨著更多這樣的互動，兩岸同胞對彼此的認知會更加立體、全面。