快評：特朗普疏遠台灣　賴當局失去方向

中評社快評／繼續有美國專家、美國雜誌指出特朗普對外政策轉向。美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在一場演講中評論特朗普的台灣政策，認為特朗普已將台灣視作與中國大陸交易的籌碼，不願為台灣承擔安全義務。此前趙穗生在另一場座談中提到，如果中美能在今年底前舉行峰會，雙方關係或將顯著改善。



美國期刊《外交家》（The Diplomat）11日刊出文章《共和黨正在疏遠台灣？》認為特朗普政府的對中貿易考量與新右翼勢力崛起，讓共和黨對台灣的態度悄然發生轉變。長期以來，美國共和黨常藉“台灣牌”彰顯其在外交議題上強硬過民主黨，但近期的反應已轉為低調。



共和黨正在疏遠台灣，有很多事實可做佐證，而這是發生在特朗普重返白宮之後的事，更確切地說，是特朗普正在帶領共和黨疏遠台灣。華府早前直接拒絕賴清德和顧立雄的過境或訪問，又對台灣開征比日韓及歐美都要高的“對等關稅”，台美關係大不如前，而且還在退步中。



台美關係大不如前加深了賴當局的困境。在另一位美國專家、德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中的觀察中，賴當局不敢面對現實，台灣失去了方向，這是台灣現在最大問題。翁履中認為，台灣現在還在繼續大罷免，台灣的民間力量遠遠超過政府，某種程度上特朗普和共和黨也看破了。



台灣綠營推動的大罷免726大失敗之後，賴當局六神無主，亂象頻傳，唯對民意向背視而不見，繼續大罷免、又繼續阻擋兩岸交流，惡化兩岸關係。大罷免823恐將再度大失敗，民進黨與賴當局的執政困境，勢將進一步加重、加深。