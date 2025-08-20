】 【打 印】 
河南：成立監督特巡隊　全力築牢安全堤
圖為近日，監督特巡隊在暴雨後到變電站檢查變電設備是否進水等情況，並進行測溫。（圖源：中國紀檢監察報）
　　中評社北京8月20日電／據中國紀檢監察報報導，國網河南省電力公司洛陽市偃師供電公司紀委聯合相關部門成立監督特巡隊，重點對防汛應急工作部署、電力應急搶修、物資儲備、隱患排查等進行監督檢查，全力築牢防汛保供“安全堤”。

