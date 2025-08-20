貴州畢節：涵養清廉　加強領導幹部家風建設

參觀者在蘇州市吳江區平望鎮廉潔教育基地鶯湖廉園內參觀（圖源：新華社） 中評社北京8月20日電／據中國紀檢監察報報導，近日，貴州省畢節市紀委監委聯合市婦聯開展“一把手”家風廉潔教育活動，144名市直部門及縣（市、區）黨委、政府、人大、政協等“一把手”家屬參加活動、接受教育。



“家庭是領導幹部抵禦腐敗的重要防線，我們連續三年以市縣同步開展‘一把手’家風廉潔教育活動為抓手，不斷探索豐富家風建設的有效載體。”畢節市紀委監委宣傳部負責同志介紹，通過集中開展家風廉潔教育活動，探索構建“一把手”及其家屬以身作則、黨員幹部及其家屬齊抓共管、廣大群眾積極參與的常態化教育機制，以點帶面形成全市上下一體推進家風建設的良好工作格局。



畢節市紀委監委把家風建設作為涵養清廉、固本培元的重要抓手，聚焦重要崗位領導幹部、年輕幹部等關鍵對象，開展形式多樣的家風廉潔教育活動，教育引導黨員幹部加強家風建設，以好家風涵養好作風。



該市紀委監委充分整合市內家風教育資源，結合紅色文化中的廉潔因子，深挖丁寶楨、文朝榮等廉潔家風故事，通過組織參觀紅色文化展、觀看廉潔家風情景劇、邀請省內專家講述廉潔家風故事等方式，讓黨員領導幹部及其家屬汲取榜樣力量，在潛移默化中自覺做到崇廉守廉，築牢拒腐防變的家庭防線。



在做好正面激勵引導的同時，該市紀委監委堅持用身邊事教育身邊人，抓實反面警示教育。深入剖析本地查處的家風不正典型案例，在市黨風廉政教育展廳設立專題篇章，組織“一把手”及其家屬開展專題警示教育活動。此外，組織黨員領導幹部家屬分享家風故事、交流心得體會，開展“家庭助廉”倡議書集體簽名活動，發放廉潔家風教育讀本等，豐富教育形式，提升教育感染力、穿透力。

