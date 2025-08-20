多部門出招！家庭醫生簽約服務將迎暖心升級

4月17日，朝陽區托育綜合服務中心內的3歲以下托育兒童在玩耍。近年來，北京市朝陽區大力發展社區幼兒托育和老人照料工作，通過開辦0至3歲兒童托育綜合服務中心，推動發展社區日間照料中心、區域養老服務中心、養老助餐網絡以及家庭醫生簽約、上門巡診等措施，努力解決幼兒園學齡前兒童和高齡老人照顧難題。（圖源：新華社） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，根據國家衛生健康委官網19日發布的通知，聚焦提升家庭醫生簽約服務感受度若幹措施，各地要立足實際，利用多方資源，提升簽約服務感受度，用心用情為群眾提供可感可及的簽約服務。



這些提升家庭醫生簽約服務感受度若幹措施主要包括：提高簽約服務可及性便利性，建立完善下沉醫生參與簽約服務長效機制，定期推送健康信息，做實預約轉診服務，推進社區簽約，提供便利用藥服務，優化健康管理服務，支持個性化簽約服務，激勵簽約居民加強健康管理，加強家庭醫生簽約服務宣傳。



據介紹，家庭醫生簽約服務是衛生健康行業密切聯繫群眾的紐帶，也是推進以基層為重點的分級診療體系建設的重要環節。近年來，各地按照簽約服務“六個拓展”要求，即由全科向專科、基層醫療衛生機構向二三級醫院、公立醫療衛生機構向民營醫療機構、團隊簽約向醫生個人簽約、固定一年簽約周期向靈活簽約周期、慢性病管理服務向慢性病和傳染病共管服務等六個方面拓展，不斷增加家庭醫生簽約服務供給，豐富服務內容，優化服務方式，取得了積極成效。