5部門聯合發布“新時代好少年”先進事跡

8月17日，孩子們在青少年科技嘉年華上戴著虛擬現實眼鏡體驗手勢識別遊戲。（圖源：新華社） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，中央精神文明建設辦公室、教育部、共青團中央、全國婦聯、中國關工委19日在浙江寧波聯合舉辦2025年全國“新時代好少年”先進事跡發布儀式，向社會推出50名（組）優秀少年兒童的先進事跡。



發布儀式以“追光吧·少年”為主題，以生動鮮活的事跡短片、真誠動人的故事講述、形式多樣的舞台呈現，對50名（組）好少年的事跡進行集中發布。這50名（組）好少年是在各地廣泛開展“新時代好少年”學習宣傳活動的基礎上，由學生自薦、互薦，老師、家長和社會推薦產生的。他們品學兼優，朝氣蓬勃，在弘揚優秀傳統文化、傳承紅色基因、讀書好學、熱愛科學、樂於助人、自強不息等方面表現突出，展現了愛黨愛國、勤奮好學、全面發展的新時代好少年風采。



活動現場，時代楷模錢海軍、陳立群，全國道德模範崔譯文，全國三八紅旗手徐琴等嘉賓與新時代好少年們面對面交流互動，勉勵他們樹立遠大理想，努力成長成才，長大後做對國家、對社會有用的人。發布儀式上，新時代好少年們面向全國少年兒童發出倡議，號召大家共同爭做有志向、有夢想，愛學習、愛勞動，懂感恩、懂友善，敢創新、敢奮鬥，德智體美勞全面發展的好兒童，爭當愛黨愛國、勤奮好學、全面發展的新時代好少年，為實現中華民族偉大復興的中國夢，時刻準備著！



據悉，2018年以來，中央精神文明建設辦公室等主辦單位已連續發布9批全國“新時代好少年”的先進事跡，通過深度挖掘、多角度展示發生在少年兒童身邊的感人故事，不斷發現和推出可親、可敬、可信、可學的少年兒童典型，在未成年人中營造學先進、當先進，爭做“新時代好少年”的濃厚氛圍。