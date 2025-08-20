93閱兵編設45方隊 有裝備首次公開亮相

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日上午舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，這次閱兵編設45個方（梯）隊。其中空中梯隊基本涵蓋了我軍現役主戰機型，很多是大家關注的明星裝備，還有一些是首次公開亮相。



吳澤棵介紹，這次閱兵，編設45個方（梯）隊。其中，空中護旗梯隊，由多型直升機組成多個編隊，以護衛旗幟、編成字符、懸掛標語等方式，體現在中國共產黨的領導下，國家日益繁榮昌盛、軍隊不斷發展壯大，體現歷經80年歲月滄桑、偉大的抗戰精神薪火相傳，向全世界昭告正義必勝、和平必勝、人民必勝的偉大真理。



徒步方隊，體現的是“一老一新”，“一老”就是抗戰老部隊，受閱人員主要從前身為八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊等單位，以及抗日根據地所在省份民兵為主抽組；“一新”就是軍事力量結構新布局，包括“三結合”的武裝力量體系。他們將以嚴整的軍容、自信的步伐、高昂的氣勢接受檢閱，集中展現新時代政治建軍新風貌、人民軍隊好樣子。



戰旗方隊，代表的是浴血於抗日烽火的功勛榮譽，每一面戰旗都是抗戰先烈用熱血和生命鑄就，都書寫著一段可歌可泣、蕩氣回腸的抗戰歷史。我們從無數英雄和眾多功勛榮譽旗幟中，區分不同時期、不同地域、不同部隊，遴選具有典型意義的旗幟，由所在單位官兵擎旗受閱，寓意著偉大的抗戰精神接續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。



裝備方隊，按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是國之重器，充分展示我軍制勝現代戰爭的強大能力。