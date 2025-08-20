徐貴忠：閱兵訓練利用北斗定位等科學輔助

中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠表示，閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，需要科學的訓練和周密的保障。這次閱兵比以往準備的時間要短，在有限的時間里，注重利用北斗定位、智能評估等系統和模擬仿真手段，輔助開展訓練，效果非常好。



徐貴忠表示，黨中央、中央軍委決策組織紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵，部隊參閱熱情很高，每名官兵都以能參閱受閱為榮，都期盼在這隆重莊嚴的神聖時刻，接受黨中央、習主席檢閱，接受全國人民檢閱，展示人民軍隊和平之師、正義之師、威武之師、勝利之師的雄姿英貌。



徐貴忠說，這次閱兵有很多新設計、新特點，參閱官兵來自不同類型部隊，首次亮相的新型武器裝備占比非常高，而且裝備方隊和空中梯隊大多是混合編組，這些都給今年閱兵的訓練和保障提出了很高要求。



閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，要實現整齊劃一、精準協同、米秒不差，如同組織一場戰役，整個閱兵的籌劃準備和組織指揮，需要科學的訓練和周密的保障。



徐貴忠說，我們在抓閱兵訓練中，主要把握了這麼幾點：一個是，堅持實戰標準。堅持把閱兵準備作為錘煉官兵戰鬥作風、檢驗部隊指揮、協同和保障能力的練兵機會，依托戰時指揮體制指揮閱兵行動，採取作戰推演方式研推方案計劃，特別是一些新型裝備，部隊接裝不久即按受閱標準進行高強度訓練，受閱準備的過程也就是能力生成的過程。