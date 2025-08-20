吳澤棵：閱兵展示軍兵種結構的嶄新布局

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵從四方面對這次閱兵的內涵意蘊作解讀。他提到，此次閱兵展示軍兵種結構的嶄新布局。受閱方隊將擎軍旗和武警部隊旗集中亮相，這是我軍力量結構新布局在閱兵中的首次集中展示。



吳澤棵重點對這次閱兵的內涵意蘊作解讀，主要有4個方面：一是宣示軍隊聽黨指揮的堅定信念。這次閱兵是軍隊政治建軍新成效、政治整訓新成果的一次集中體現，部隊始終保持堅定的政治自覺、飽滿的革命熱情、昂揚的精神風貌，時刻準備接受黨中央、習主席的檢閱，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，做黨和人民可以完全信賴的英雄軍隊。



二是凸顯紀念抗戰勝利的鮮明主題。戰爭是一面鏡子，能夠讓人們更好地認識和平的珍貴。我們紀念勝利是為了捍衛和平。這次閱兵，抽組抗戰英雄部隊、高擎抗戰功勛榮譽旗幟，展示新時代國防和軍隊建設成就，是為了向世界宣示中國人民銘記歷史、珍愛和平，堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果。



三是展示軍兵種結構的嶄新布局。習主席親自決策調整組建軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊，標誌著我軍構建起“4支軍種+4支兵種”的新型軍兵種結構布局。



吳澤棵說，今年八一前夕，習主席簽署命令，發布4支兵種軍旗旗面樣式，標誌著我軍構建起以八一軍旗為主體、軍兵種軍旗為補充的新時代人民軍隊軍旗體系。這次閱兵，在黨旗、國旗、軍旗引領下，受閱方隊將擎軍旗和武警部隊旗集中亮相，這是我軍力量結構新布局在閱兵中的首次集中展示。