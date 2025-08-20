閱兵準備情況新聞發布會（全文）

國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發佈會，介紹閱兵準備工作有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日上午舉行新聞發布會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。



據介紹，9月3日將舉行盛大閱兵，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。閱兵編設45個方（梯）隊。



以下是發佈會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：



女士們、先生們，大家上午好。歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。今天我們很高興邀請到閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵先生，中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠先生，請他們為大家介紹閱兵準備工作有關情況，並回答大家關心的問題。



下面，我們首先請吳澤棵先生作介紹。



閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵：



各位記者朋友，大家上午好！首先向參加今天上午新聞發布會的各位朋友，向關心支持閱兵工作的各界人士，表示誠摯謝意和良好祝願。



9月3日，我們將舉行盛大閱兵，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。這次閱兵，是以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全軍全國各族人民，全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，是人民軍隊奮進建軍百年的嶄新亮相，是偉大抗戰精神和偉大民族精神在新時代賡續傳承的重要體現，是堅持弘揚正確二戰史觀、堅決維護戰後國際秩序、堅定捍衛國際公平正義的鄭重宣示。