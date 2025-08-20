中評社北京8月20日電／網評：台灣社會為何出現“疑美論”



來源：大公報 作者：朱穗怡



最近民進黨當局所謂“國安會”副秘書長林飛帆在接受媒體訪問時“反問”了一個問題：為什麼會有“疑美論”？這真是一個“好問題”，全台灣恐怕除了民進黨之外，沒有人不“疑美”的。今年4月即使被美方加征32%的重稅後，台當局官員仍宣揚“希望台美合作更深入，促成美國的再次偉大”。全世界對美方掀起關稅戰的行徑一片罵聲，衹有台灣方面還在“拍美屁”。如果美國領台灣方面的情也就算了，但諷刺的是，美國向台灣地區徵收的關稅比日本、韓國都要高。在民進黨當局的“黑箱操作”之下，台灣業界以為20%的稅率是“天花板”，沒想到竟是“地板”：除了20%的“對等關稅”，還要加上原有的稅率。台灣社會頓時“炸鍋”。島內輿論指出，台灣民眾不僅“疑美”，還“厭美”、“仇美”。



美方的重稅對台灣業界帶來多嚴重的衝擊，作為民進黨當局高官的林飛帆難道不知道嗎？台灣紡織、石化、鋼鐵、機床行業受到的衝擊最為劇烈，被稱為“四大慘業”。叠加了20%的稅率後，台灣紡織品銷往美國的稅率高達30%至40%，自行車產業稅率也高達31%，機床產品稅率則至24.7%，農漁產品關稅也跳漲至20%。台灣業界警告，美國對台方徵收重稅，島內產業外移與失業潮將同步爆發，恐引發嚴重社會問題。據說，目前已有廠商實施“做三休四”運營模式以應對困境。還有多個工業區出現廠房求售潮，部分企業甚至計劃裁減46至65歲員工，也有模具製造業者將產能轉移至越南。有機床業者稱此為“40年來最慘烈的淘汰戰”。



美方不僅徵收重稅，還向台灣方面施壓要求數千億美元的巨額投資。這分明就是要掏空台灣的經濟。對於美方這種“強盜行為”，台灣民眾還怎能相信美國？林飛帆當然是不會“疑美”的，因為他就是靠著“親美反中”上位的。當年他就是反對兩岸簽署服貿協議的“太陽花運動”頭目之一，其間還公然宣揚“台獨”，因此入了民進黨的眼，此後平步青雲，如搭噴射機般連連高升，從“林9萬（擔任民進黨副秘書長時月薪9萬新台幣）”晉升為“林20萬（擔任“國安會”副秘書長月薪20萬新台幣）”。當台灣業界因為民進黨當局“親美反中”而遭受巨大衝擊時，林飛帆還享受著高薪厚職，早就不知“民間疾苦”為何物了。



最可笑的是，林飛帆還把台灣社會之所以出現“疑美論”歸咎為大陸搞“認知作戰”。大陸又成了民進黨的“萬能背鍋俠”。凡是出了什麼事，民進黨要麼把責任推給國民黨，要麼就找大陸“背鍋”。總之千錯萬錯都是別人的錯。



今年6月島內民調已顯示，高達66.2%的受訪者認為，美國總統特朗普會為美國利益出賣台灣；67%受訪者認為，美國把台灣作為與中國大陸對抗的籌碼。可見，台灣多數民眾已不信任美國。民進黨當局“親美反中”路線與台灣主流民意背道而馳，難怪賴清德的民望跌破三成創新低了。