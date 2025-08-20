印度總理莫迪會見王毅

8月19日，印度總理莫迪在新德里總理府會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月20日電／據人民日報報導，當地時間2025年8月19日，印度總理莫迪在新德里總理府會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。



莫迪請王毅轉達對習近平主席和李強總理的親切問候，表示十分期待赴華出席上海合作組織天津峰會並同習近平主席會晤。印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保峰會取得圓滿成功。



莫迪表示，印中都是文明古國，友好交往歷史悠久。去年10月，兩國領導人喀山會晤是雙邊關係改善發展的轉折點。印中是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進瞭解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。雙方還要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。



莫迪說，今年是印中建交75周年。雙方要從長遠角度看待兩國關係，“亞洲世紀”的到來離不開印中合作。雙方攜手並進將為世界發展作出貢獻，造福全人類。



王毅轉達了習近平主席和李強總理對莫迪的親切問候，歡迎莫迪總理來華出席上合組織天津峰會。王毅表示，去年10月，兩國領導人在喀山成功會晤，引領中印關係重啟再出發。雙方認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係進入改善發展的新進程，這一局面來之不易，值得珍惜。此次應邀來印出席邊界問題特別代表會晤，也是為兩國高層互動預作準備。經過全面、深入溝通，在雙邊關係方面，我們就重啟各領域對話機制，深化互利互惠合作，堅持多邊主義，共同應對全球性挑戰，反對單邊霸凌達成一致。在邊界問題方面，我們就開展常態化管控、維護邊境地區和平安寧、妥處敏感點位、在具備條件地段啟動劃界談判形成新的共識。



王毅表示，中印關係經歷起伏，其中的經驗教訓值得銘記。無論面臨什麼樣情況，雙方都應堅持彼此是夥伴而不是對手的正確定位，堅持穩妥管控分歧，不讓邊界爭議影響兩國關係大局。當前國際形勢下，中印關係的戰略意義更加凸顯，中印合作的戰略價值更加突出。我們將認真落實兩國領導人重要共識，加強各領域交流合作，推動中印關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為人類進步事業作出中印兩大文明的應有貢獻。



訪問期間，王毅同印度國家安全顧問多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表會晤，並同印度外長蘇傑生舉行會談。