中印舉行邊界問題特別代表會晤

8月19日，印度總理莫迪在新德里總理府會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月20日電／據人民日報報導，當地時間2025年8月19日，中印邊界問題特別代表第二十四次會晤在新德里舉行。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題和雙邊關係等進行了全面深入、富有成效的溝通。



王毅表示，習近平主席同莫迪總理喀山會晤達成重要共識，為中印關係改善和妥處邊界問題指明了方向、提供了動力。今年以來，雙邊關係進入穩步發展軌道，邊境局勢持續穩定向好。作為兩大鄰國、兩大發展中國家，中印理念相通，共同利益廣泛，理應相互信任、相互支持，這才是兩個新興大國的應有狀態。中方高度重視莫迪總理赴華出席上海合作組織天津峰會，期待印方為峰會成功舉行作出積極貢獻。



王毅強調，歷史和現實一再證明，中印關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也是廣大發展中國家的共同期待。雙方應按照兩國領導人戰略指引，秉持雙軌並進、相互促進、良性循環的思路看待和處理雙邊關係和邊界問題，通過對話溝通增進互信，擴大交流合作，共同推動在邊境管控、劃界談判、跨境交流等方面匯聚共識、明確方向、設定目標，妥善解決具體問題，取得更多積極進展，為兩國關係改善發展不斷營造有利條件。



多瓦爾表示，兩國領導人喀山會晤是印中關係改善發展的轉折點，雙方相互認知發生積極變化，邊境地區保持和平安寧，兩國關係取得突破性進展。當前國際形勢動蕩不安，印中面臨一系列共同挑戰，有必要增進理解、深化信任、加強合作，這關乎兩國人民福祉與世界和平發展。印方一貫堅持一個中國政策。今年是印中建交75周年。莫迪總理期待赴華出席上海合作組織天津峰會，相信這將推動雙邊關係取得新的發展。印方支持中方作為上合組織輪值主席國辦好峰會。印方願同中方本著積極務實的態度，保持溝通對話，為最終解決邊界問題不斷積累條件。



雙方就邊界談判早期收穫交換了意見，重申將充分發揮特別代表會晤機製作用，按照2005年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，探討公平合理和雙方均能接受的解決方案。與此同時，加強邊境常態化管控，共同維護邊境地區和平安寧。雙方商定明年在中國舉行中印邊界問題特別代表第二十五次會晤。



雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換意見。