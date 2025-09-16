束沐：兩岸青年交流“供給側改革”初探

中評智庫副秘書長、研究員束沐(中評社 袁曉麥攝) 中評社香港9月16日電／中評智庫副秘書長、研究員束沐在日前舉行的第17屆中評智庫青年論壇上表示，從“供給側”優化和創新兩岸青年交流的形式，以更好契合兩岸青年交流的現實需求。



束沐認為，新冠疫情結束後，隨著兩岸民間交流的逐步恢復，兩岸青年交流衝破人為政治阻礙、克服複雜形勢干擾，展現出新面貌、新特點、新成效。從宏觀上看，廣大台灣青少年已經成為“小紅書／抖音世代”的一分子，兩岸青年的共同話語、共同體驗、共同認知正在通過新平台、新途徑逐步累積；從微觀上看，“台獨”勢力對島內灌輸洗腦的邊際效應遞減，這有利於形成更加客觀、積極的兩岸關係認知。



他指出，與此同時，兩岸青年交流也出現了一些新情況和新問題，傳統的交流形式已經越來越難以適應兩岸關係、大陸發展、島內青年成長的新形勢和新要求，如何揚長避短、趨利避害、事半功倍地促進兩岸青年融合發展、實現心靈契合，培養正確的兩岸觀、國家觀、世界觀，需要兩岸各界集思廣益，尤其是青年涉台智庫專家學者的群策群力。



兩岸青年交流的“需求側”新特徵



束沐表示，如今的兩岸青年交流，正前所未有身處一個線上、線下高度融合的時空環境。兩岸地理空間、行政管轄空間的既有隔閡，決定了兩岸青年交流“先線上、再線下”的基本邏輯。因此，我們要善於在線上提前敏銳和把握兩岸青年交流、尤其是台灣青年前來大陸交流的基本需求，再通過優化和創新線下交流活動，讓兩岸青年從“聊到一起、想到一起、學到一起”發展到“走到一起”，讓兩岸青年從“話題契合、興趣契合、志向契合”發展到“心靈契合”。



他舉例說，“館長”陳之漢今年6月前來大陸網絡直播，在島內引發轟動效應，但此次活動並非大陸有關部門組織、策劃的傳統交流活動；同時，目前台灣青年常用社交媒體平台上，大量台青因為陸劇、陸綜而對大陸產生嚮往之情、展開“朝聖”之旅，登陸參訪探索的意願相當踴躍，與之相對的是，大陸組織的一些交流活動，並不能與上述台青需求對接。



束沐認為，面對台灣青年對兩岸交流的一系列“需求側”新特徵，我們要認真研究總結，進而對現有兩岸青年交流的具體形式展開“供給側改革”。



兩岸青年交流的“供給側”改革方向



束沐表示，目前在大陸舉辦的兩岸青年交流活動，基本上屬於“老形式＋新元素”，前者是指活動形式仍以傳統的參訪團、研討會、研習營、實習計劃為主，後者是指近年來活動融入了新媒體、科技、電商、創新創業、電子競技等新元素。由此可見，交流“形式”才是供給側改革的重點環節，主要方向可以概括為三個：



第一，兩岸青年交流要依靠“新質生產力”，彰顯“新質軟實力”。在傳統認知和實踐中，大陸在兩岸交流、青年交流的“軟實力”，主要體現為傳統文化、歷史、自然資源對台灣青年在“兩岸同源”上的吸引力，這也構成了長期以來兩岸青年交流活動的基本主題。不過，隨著大陸新質生產力的蓬勃發展，大陸“新質軟實力”應運而生。簡言之，“新質軟實力”指的是大陸現代文化、或是傳統文化的現代化表現形式。而兩岸青年交流，應該是大陸對台“新質軟實力”的彰顯和影響。



第二，兩岸青年交流要“化整為零、以點帶面”，打破原有“總－分”結構。大陸舉辦的青年交流活動多為“總－分”結構，即一場開幕式或大會（總），加上一系列具體交流參訪活動（分）。面對當前新媒體“去中心化”新趨勢，應及時改進和創新。例不妨以“化整為零”為原則，通過“主題打卡”、“驛站服務”、“在地組團”等靈活巧妙的方式，將自主登陸台青納入到兩岸青年交流活動參與者範圍之中。



第三，兩岸青年交流要倡導“自下而上”，“蘇超模式”成功經驗值得借鑒。人們常說，兩岸交流的本質是人與人、心與心的交流，青年才是交流的主角，因而兩岸青年交流的內生動力和活力來自青年。大陸的兩岸青年交流活動多以“自上而下”的部署，兩岸青年無論在線上、線下，都產生相當熾烈的交流需求。在這個問題上，近期備受關注的“蘇超模式”，就可以提供很多借鑒和啟發，兩岸青年“自下而上”推動交流、實現交融，需要打造更多類似“蘇超”的活動。

