徐貴忠：閱兵裝備型號多 多措施管理保障

中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠表示，這次閱兵，裝備型號多、技術體制新，大多是混合編組，裝備管理和保障的難度還是比較大的。結合實際採取了三方面措施，裝備保障效率和可靠性都有了顯著提升。



徐貴忠在介紹武器裝備的管理和保障時說，黨的十八大以來，我軍的武器裝備建設實現了跨越式發展、取得了歷史性成就。新的武器裝備要管理好、保障好，必須適應新的變化，採取新的手段，使用新的方法。



徐貴忠說，這次閱兵，裝備型號多、技術體制新，大多是混合編組，裝備管理和保障的難度還是比較大的。我們在這方面結合實際採取了一些措施：一個是，在保障力量上，按照實戰要求抽組不同領域的專家和技術骨幹，構建了扁平高效的保障力量體系，實現聯合保障向戰術層面的延伸。



另一個是，在保障模式上，依托既有的裝備技術規範和標準作業流程，建立單裝責任包幹機制，落實讀卡式、清單式維護保養，實現裝備管理保障的工程化和標準化。