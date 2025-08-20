93閱兵：受閱維和部隊方隊具東北抗聯血脈

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，這次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。這樣安排，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現我履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。



吳澤棵在介紹今年參加閱兵的維和方隊的遴選抽組情況時說，眾所周知，中國是聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國，常態保持8000人規模的維和待命部隊，是聯合國維和行動的關鍵力量。



吳澤棵表示，今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年。35年來，中國維和部隊逐步走向科學化制度化軌道，形成符合國際標準、具有中國特色的原則政策和行動指南，實現了力量構成從單一軍種向多軍兵種拓展、任務類型從支援保障向綜合多能轉型、行動目標從監督停火向持久和平延伸，為世界和平作出了重要貢獻，用實際行動詮釋了中國對多邊主義和聯合國憲章宗旨與原則的堅定支持，彰顯了中國軍隊和平之師、正義之師、文明之師的良好形象。



吳澤棵介紹，這次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。這樣安排，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現我履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。中國始終堅持走和平發展道路，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，“中國藍盔”將繼續以熱血澆築和平盾牌，積極履行大國軍隊責任，在構建人類命運共同體的偉大征程中續寫壯麗篇章。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我國將隆重舉行紀念活動。9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。