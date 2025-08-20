徐貴忠：閱兵籌備總原則是不擾民少擾民

中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠20日在新聞發佈會上表示，在閱兵籌備過程中有一個總的原則，那就是不擾民、少擾民，最大限度地降低對北京市居民的影響。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我國將隆重舉行紀念活動。9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。



近期為了做好閱兵的準備和合練等工作，北京市陸續發布了一批地面交通和空中管制措施。徐貴忠表示，在閱兵籌備過程中，我們有一個總的原則，那就是不擾民、少擾民，最大限度地降低對北京市居民的影響。



徐貴忠說，具體有這麼幾個方面：一是在集中訓練點位的部署上，盡量選擇遠離市區、居民密度較小的地方。二是在天安門合練時間的安排上，避開工作日，安排在周末的夜間進行。



三是在部隊的機動上，精細組織研究籌劃和推演論證，優化部隊機動的編組、時間、路線和方式，人員裝備盡量集中編組，最大限度壓減行軍梯隊的數量和彼此之間的間隔，大型裝備都是先遠離市區集中停放、再聽令快速進入市區的預定區域，盡量減少對道路的占用，盡量壓縮在市區的活動時間。