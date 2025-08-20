93閱兵：從15個省份抽組民兵參閱

中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠表示，此次閱兵從15個省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期黨領導的主要抗日根據地。此次民兵方隊在受閱著裝上也有很大創新。



徐貴忠在介紹這次閱兵中民兵方隊的相關情況時說，兵民是勝利之本，民兵與黨領導的武裝鬥爭相伴而生。抗日戰爭中，民兵規模達到260萬人以上，廣大民兵參戰支前、英勇作戰，殲敵10.6萬餘人，使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海。新時代民兵轉型重塑，邁向高質量發展，更好地發揮了平時服務、急時應急、戰時應戰的使命作用。



徐貴忠表示，這次閱兵，我們從15個省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期黨領導的主要抗日根據地，他們有的來自鐵道游擊隊、平原游擊隊等戰功赫赫、威名遠揚的優良傳統民兵隊伍，有的來自創造了地道戰、地雷戰、麻雀戰等獨特戰法發源地的典型民兵組織，有的來自新中國成立後作出新貢獻、發揮新作用的先進民兵群體，既體現民兵在抗戰中的歷史貢獻，也反映新時代民兵建設的新風采和國防後備力量建設的新成就。



另外，在受閱著裝上，此次民兵方隊與以往的閱兵相比也有很大創新，將充分展現新時代中國民兵的嶄新形象。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我國將隆重舉行紀念活動。9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。