閱兵設戰旗方隊 吳澤棵：彰顯抗戰偉大歷程

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月20日舉行新聞發布會，介紹閱兵準備工作有關情況，並答記者問。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，此次閱兵編設戰旗方隊，展示部分具有代表性的功勛榮譽旗幟，是彰顯抗戰偉大歷程、致敬民族偉大英雄、賡續傳承偉大精神。



這次閱兵編設戰旗方隊，集中展示我軍抗戰時期的功勛榮譽旗幟。吳澤棵表示，在14年抗日戰爭浴血奮戰中，湧現出很多英雄群體和戰鬥英模，他們為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放，爭取世界和平的偉大事業，奏響了氣壯山河的英雄凱歌，建立了彪炳史册的不朽功勛，鑄就了光芒不熄的精神豐碑。



吳澤棵說，這次閱兵，我們展示了部分具有代表性的功勛榮譽旗幟，主要考慮：一個是，彰顯抗戰偉大歷程。這些戰旗，都是從八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊等授稱（命名）單位中遴選，是我軍在抗日戰爭時期艱苦卓絕戰鬥的縮影，承載著我軍抗擊日寇、抵禦侵略的苦難輝煌。



另一個是，致敬民族偉大英雄。每一面戰旗都承載著抗日英雄的犧牲奉獻，都鐫刻著保家衛國的光輝事跡。戰旗方隊通過天安門接受檢閱，與人民英雄紀念碑交相呼應，將是一段英雄與功勛同在、歷史與現實交融的感人場景，表達我們對革命先烈的深切緬懷，對功勛榮譽的始終銘記。