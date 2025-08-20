漢服穿越、AI研學：暑期入境游熱力全開

中評社北京8月20日電／據新華社報導，身著素雅旗袍、手持精致團扇，德國姑娘莉亞漫步在江蘇蘇州水鄉古鎮。青石板路蜿蜒向前，河道波光映著白墻黛瓦，她不時駐足細賞，並非只為打卡拍照，“我想真正走進這裡，感受中國傳統文化”。



正值暑期旅遊旺季，外國遊客跨越山海而來，不再滿足於走馬觀花，而是渴望深度觸摸立體多彩的中國。他們的腳步“游”向何方？入境游又出現哪些新趨勢？



從打卡式觀光到個性化體驗



“我的南非朋友馬上要來中國，說想看看火爆的‘蘇超’，我準備帶他感受足球狂歡氛圍！”南京留學生馬修斯說。



在雲南摩梭人家體驗非遺織布，在景德鎮拉胚製作陶瓷，在蘇州學習刺綉針法……越來越多外國遊客正跳出打卡式觀光，轉向個性化的深度體驗。



“演出、球賽、展覽、美食，都成為外國遊客來華的理由。”蘇州和平國際旅行社負責人說，當下外國遊客熱衷規劃“一程多站”行程，散客拼團比例上升、游玩半徑擴大、停留周期拉長成為顯著特徵，旅遊需求也漸從“逛熱門景點”轉向主題游、深度游、定制游。



陝西推出的“長安十二時辰主題街區”，正契合這一需求。街區通過漢服旅拍、演藝互動、非遺體驗等項目，讓遊客“穿越”回盛唐長安。“服飾和場景太驚艶了，我想去親身感受那種氛圍！”莉亞說。



從燈光秀到無人機表演，從戴VR眼鏡到與機器人“親密互動”，暑期研學游熱潮中，外國青少年對中國前沿科技興趣尤為濃厚。江蘇某研學機構運營人員介紹，目前AI主題研學班在入境研學市場受到追捧，“很多外國學生對AI技術在自動駕駛等領域的應用充滿好奇”。



“不少外國遊客提出參觀電動汽車工廠、互聯網科技公司等需求，希望實地探訪，更全面地瞭解中國科技發展實力。”中國國際旅行社總社有限公司入境部歐洲市場室總監周占峰說。